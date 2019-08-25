HABER /  GÜNCEL

MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği mazeret öğretmen yer değiştirme başvuruları açıklandı. Peki MEBBİS üzerinden öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır, kimler eş durumuna bağlı tayin yapabilir? . Peki mazerete göre öğretmen yer değiştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Öğretmen mazeret tayinler  22 Ağustos'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı PGM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 2019 yılı öğretmenler mazeret tayini tercih işlemleri başladı. Başvurular 22 ila 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından gözler özür grubu atamalarında. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına müracaat edebiliyor. MEBBİS eş durumu tercihleri ne zaman ve nereden yapılır? Atamalar ne zaman gerçekleşecek? ularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

EŞ DURUMU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak. 

MEBBİS EŞ DURUMU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEBBİS üzerinden yapılabilecek yer değiştirme tercihleri  başladı. Tercihler en son 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na sert yanıt! İbretlik bir savrulma yaşıyor
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na sert yanıt! İbretlik bir savrulma yaşıyor
Fenerbahçe Luiz Gustavo ile anlaştı işte ödenecek ücret
Fenerbahçe Luiz Gustavo ile anlaştı işte ödenecek ücret
Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı
Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Antalyalı vatandaşın ismi yüzünden başına neler geldi neler... Hapis yattı olmayan borcunu ödedi
Antalyalı vatandaşın ismi yüzünden başına neler geldi neler... Hapis yattı olmayan borcunu ödedi
Uzayda ilk suç işlendi NASA kadın astronota soruşturma başlattı
Uzayda ilk suç işlendi NASA kadın astronota soruşturma başlattı
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor
Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
Yorumlar