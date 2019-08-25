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Türkiye, Atlas Turnuvası’nda Venezuela’ya mağlup oldu

Türkiye, Atlas Turnuvası’nda Venezuela’ya mağlup oldu

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou’da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası’nda Venezuela’ya 71-68 yenildi.

Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası yarı final maçında Venezuela’yı 71-68 mağlup oldu.

Suzhou Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 39-32 geride kapattı.

Milli takımda Cedi Osman 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Semih Erden 18, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti.

Türkiye’de Ersan İlyasova ve Scottie Vilbekin ise ufak sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

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