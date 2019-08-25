Terörle amansız mücadele! MSB dün toplam 24 terörist öldürüldüğünü duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları terörle amansız mücadelesini sürdüyor. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk güvenlik güçleri terör örgütü unsurlarına karşı yurtiçi ve sınır dışında peşpeşe başarılı operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Etkili hava operasyonları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi. Harekatlar neticesinde 24 terörist öldürüldü.

Yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jiEDGJwcKO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2019

Pençe 3'de 9 terörist öldürüldü

Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kıran'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.