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Cep telefonları ile ilgili korkutan haber! Meğer 3 kat fazlaymış

Cep telefonları ile ilgili korkutan haber! Meğer 3 kat fazlaymış

Yapılan bir araştırmada, cep telefonların yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu belirlendi.

Araştırma kapsamında iPhone, Samsung ve Motorola'nın çeşitli modelleri Kaliforniya'da bulunan ve Federal İletişim Komisyonu'nun akreditesine sahip laboratuvarda test edildi.

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı da yaptığı açıklamada, "Cep telefonları düşük frekanslı radyasyon yayıyor fakat vücuda yakın mesafede tutulduğunda radyasyona maruziyet artıyor. Tedbirli olmak için cep telefonları olabildiğinde vücuttan uzak mesafede bulunmalı ve özellikle uyku sırasında vücuttan uzak tutulmalı. Pantolon ve gömlek ceplerinde taşınmamalı. Cep telefonlarıyla kısa görüşmeler yapılmalı" dedi.

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