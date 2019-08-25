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KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi

KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının ardından KPSS sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. KPSS sonuç bilgisi ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sayfasından açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç tarihi belli oldu. 4 yıllık lisans mezunu adayların girdiği 2019 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Memur olmak için günlerdir sınava hazırlananlar şimdi sonuçlar için bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS Genel Kültür, KPSS Alan bilgisi ve KPSS ÖABT sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 2020 yılı itibariyle gerekli mülakatları geçen adaylar iş başı yapabilecek.

4 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirildi.

20-21 Temmuz tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirildi.

Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

PEKİ KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR: Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir

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