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Mehmet Şef Masterchef Mehmet Yalçınkaya aslen nereli eşi var mı?

Mehmet Şef Masterchef Mehmet Yalçınkaya aslen nereli eşi var mı?

Masterchef Türkiye TV8'de yeni sezonuyla başlıyor. Masterchef jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya. Peki renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Şef aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya kimdir?

Masterchef TV8 ekranlarında yeni sezonu ile başlıyor. Yarışmanın ünlü şeflerinden biri olan Şef Mehmet Yalçınkaya ise hayatı ile merak konusu oldu. Yeni sezonda da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya kimdir, eşi kim, kaç yaşında ve kaç çocuğu var? İşte ünlü şef hakkında merak edilenler...

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 45 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.

Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı. 

2008 yılında katıldığı  Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. 

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi. 

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude adında bir kızı var. 

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