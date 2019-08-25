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Fenerbahçeli Alper Potuk izinli gününde de çalışmayı sürdürdü

Fenerbahçeli Alper Potuk izinli gününde de çalışmayı sürdürdü

Son dakikada kazandıkları Başakşehir maçında ikinci golden önceki kritik topu çalan Fenerbahçeli Alper Potuk, ilk 11'de görev yapmak için hırsla çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde indirime giden, eski günlerindeki hırslı ve başarılı performansına dönmek isteyen Alper Potuk, sarı-lacivertli ekibin izinli olduğu pazar günü çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

Salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Alper Potuk, eski formunu yakalayarak formayı almak istiyor.

alper potuk

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek takımına olan sevgisi göstermişti.

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