HABER /  GALATASARAY

Falcao transferinde flaş gelişme

Falcao transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. La Gazzetta Dello Sport, Kolombiyalı yıldızın Monaco yönetiminden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini yazdı. 

Haberde kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymek istediği ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Monaco ile 2020'ye kadar kontratı bulunan Radamel Falcao, ligin ilk iki haftasında olduğu gibi Nimes maçının da kadrosunda yer almıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Trabzonspor Daniel Sturridge ile 2+1 yıllığına imza attı
Trabzonspor Daniel Sturridge ile 2+1 yıllığına imza attı
Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı
Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı
Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayeti RTÜK'ten eleştirilere cevap!
Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayeti RTÜK'ten eleştirilere cevap!
Erdoğan Trabzon'dan seslendi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Erdoğan Trabzon'dan seslendi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Uğur Işılak’ın cennete gireceğim dediği video Twitter'ı salladı
Uğur Işılak’ın cennete gireceğim dediği video Twitter'ı salladı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kütahya’da feci kaza otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 4 yaralı
Kütahya’da feci kaza otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 4 yaralı
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy: İyileştirme yapacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy: İyileştirme yapacağız
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
Yorumlar