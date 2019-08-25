Falcao transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. La Gazzetta Dello Sport, Kolombiyalı yıldızın Monaco yönetiminden gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini yazdı.

Haberde kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki forvet oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymek istediği ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Monaco ile 2020'ye kadar kontratı bulunan Radamel Falcao, ligin ilk iki haftasında olduğu gibi Nimes maçının da kadrosunda yer almıyor.