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Kütahya’da feci kaza otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Kütahya’da feci kaza otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Bir otomobilin tıra arkadan çapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da  İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde Ahmet Çavdar idaresindeki  tıra arkadan çarptı.

2 ölü 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Özcan ile Ebru Gümüşkanat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahinde Özcan, Sedat, Aleyna ve Eylül Gümüşkanat ise ambulanslarla KütahyaEvliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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