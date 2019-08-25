Trabzonspor Daniel Sturridge ile 2+1 yıllığına imza attı

Bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Daniel Sturridge'i geçtiğimiz gün Trabzon'a getiren yönetim, yıldız oyuncu ile ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Liverpool'dan bordo mavili takıma transfer olan Sturridge, merakla beklenen imzayı attı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza törenine başkan yardımcısı Sertaç Güven eşlik etti.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Daniel Sturridge, Trabzonspor camiasına, takımımıza ve ülke futboluna hayırlı olsun." dileklerini iletti.

Ahmet Ağaoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti;

- "Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz."

Bu çok kolay bir transfer değildi.



- "Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven'e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun"

Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ise, "Başta Başkanımızın desteğiyle, yönetimimizin katkısıyla çok önemli bir transfer gerçekleştirmiş olduk. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İnanılmaz güzel şeyler duydum

Trabzonspor'a geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Daniel Sturridge, "Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'la ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabi ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor." diyen Sturridge, konuşmasına şu şekilde devam etti;

- "Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm."

Mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum.



"Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım."

"Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız"