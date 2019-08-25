HABER /  GÜNCEL

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da kahreden fuhuş operasyonu
Diyarbakır'da kahreden fuhuş operasyonu
Donald Trump'tan G7'de İran yorumu
Donald Trump'tan G7'de İran yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı
Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı
Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayeti RTÜK'ten eleştirilere cevap!
Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayeti RTÜK'ten eleştirilere cevap!
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank'tan Trabzon'a yatırım müjdesi
Mustafa Varank'tan Trabzon'a yatırım müjdesi
Kontrolden çıkan otomobil bakkala girdi
Kontrolden çıkan otomobil bakkala girdi
Konya'da maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı
Diyarbakır Valisi'nden büyükşehir açıklaması
Diyarbakır Valisi'nden büyükşehir açıklaması
Falcao transferinde flaş gelişme
Falcao transferinde flaş gelişme
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır ÖSYM yeni sonuç haberi
Yorumlar 3 yorum