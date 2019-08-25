Mustafa Varank'tan Trabzon'a yatırım müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Varank, 17 yılda Trabzon'a toplam 30 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını söyledi.

Varank, Atatürk Alanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketi Trabzon'da bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugün ebediyete uğurladıkları Trabzonlu şehit Akın Çelebi ile dün ve bugün yapılan operasyonlarda şehadete ulaşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Varank, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimize Rabbim güç, kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Varank, bugün bir kez daha Trabzon'a yapılan hizmetlerin, yatırımların açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'daki her bir projenin bizzat takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugün 1,3 milyar lira değerinde 216 projenin ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Altyapı hizmetlerinden yol çalışmalarına, spor tesislerinden kamu hizmet binalarına kadar birçok yeni eser ve hizmetimiz Trabzon'umuza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm bu eserlerin hayata geçmesinde emeği olanlardan Allah razı olsun. Son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık."

"Ak gençlik seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Varank, "Biz sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a olan bu ilgi ve alakasını, benim Trabzonlu hemşehrilerim sağ olsun hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı. İşte geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Trabzon'un bu dik duruşu, hizmet siyasetine olan teveccühü elbetteki bizleri daha da şevklendiriyor. Trabzon'un ihtiyaçları bizim için önceliklidir çünkü Trabzon bölgenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Burada yaşanan gelişmeler, atılan adımlar tüm bölgeye sirayet eder. İşte bu yüzden Trabzon'a verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, takipçisi olduk."

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Trabzon'a iki müjdeyle geldiklerini kaydeden Varank, "Bunlardan ilki bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ayrıcalıklı teşvik ve destekler sağladığımız cazibe merkezleri programı. Yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon'u cazibe merkezleri destekleme programı kapsamına aldık. Diğer müjdemiz de yatırım adası, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda detaylı bilgilendirme yapacak." dedi.