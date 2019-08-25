İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

İSTANBUL Güngören'de tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö., Kadir Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hülya Ö., gözaltına alındı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.