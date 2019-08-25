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Antalyaspor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Antalyaspor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'e Galatasaray'ı sahasında yenerek çok iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u da 2-0 mağlup ederek ilk iki haftayı gol yemeden elde ettiği 6 puanla kapatmayı başardı.

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşan Amilton'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahasından şutunda top, Yukatel Denizlisporlu Oğuz Yılmaz'a çarpıp kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Aissati'nin ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunda araya giren Antalyasporlu Bahadır Öztürk, ters vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.          

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Nazım Sangare, meşin yuvarlağı şık topuk pasıyla Mukairu'ya gönderdi. Mukairu'nun şutunda top, Yukatel Denizlispor savunmasından döndü.     

67. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Mbamba'nın pas verdiği Barrow'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

76. dakikada Aatıf Chahechouhe'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Stackhowiak topun ağlarla buluşmasına engel oldu. 

78. dakikada Tiago Lopes'in ceza sahasında meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada penaltıyı kullanan Antalyasporlu Chahechouhe'nun şutunda, kaleci Stackhowiak sağına giden topa yatıp müdahale etti ve gole izin vermedi.     

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2

Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Diego, Ufuk Akyol, Charles, Serdar Özkan (Dk. 69 Fredy), Hakan Özmert (Dk. 46 Aatıf Chahechouhe), Amilton, Mukairu (Dk. 62 Gelson Dala)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 60 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90 Mustafa Yumlu), Barrow (Dk. 87 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 37 Bahadır Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 67 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Ufuk Akyol (Antalyaspor), Dk. 43 Zeki Yavru, Dk. 52 Barrow, Dk. 81 Aissati (Yukatel Denizlispor)

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