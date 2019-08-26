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Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirirken, Fransa First Lady'si Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Trump'ı öpüş biçimi ise dikkat çekti.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi’nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. 

Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.

Macron'un eşinden sıcak öpücük

Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.

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