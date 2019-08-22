Ekrem İmamoğlu selden sonra niye tatile gittiğini açıkladı! İşten atılanlar da var
İSTANLBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Hasanpaşa'daki yeni Salı Pazarının yeni yerinde inceleme yaparken, çok eleştirilen tatili ve İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili soruları yanıtladı.
Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ'de haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan çalışanlarla ilgili, şunları söyledi:
-"İddiaları o yönde olabilir. Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var. İş disiplini, disipline uymama veya işe gelmeme gibi bir karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar şeklinde konuştu.
-Öte yandan, özellikle seçim dönemlerinde işe alımlarla ilgili araştırmaları sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz bir dönem. Bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre de işlem uyguluyorlar. Asla kişisel tavır veya davranış değildir. Herkesin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabi ki hukuki yollar açıktır".
Sel varken niye tatiline geri döndü?
İstanbul'daki yağış nedeniyle su baskınlarının yaşanması sonucu tatili yarıda bırakıp İstanbul'a gelip, sonra tekrar tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
-“İstanbul halkı bilsin ki en üst seviyede eforla sürece hakimiz ve çalışıyoruz. Birilerinin anladığı anlamda bir yönetim anlayışıyla biz göreve gelmedik. Tek kişinin her konuya karar vereceği, talimatla süreceği yöneteceği anlayışla göreve gelmedik dedi.
Babalık hakkım
İmamoğlu, bir çok takım arkadaşım görevinin başında, binlerce takım arkadaşım olacak ve bütüncül akılla bu kenti yöneteceğiz. Son gidişim ise evlatlarım son günlerindeydi zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi, aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi"