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G.Saray maçında penaltı tartışması! Toroğlu bakın ne dedi?

G.Saray maçında penaltı tartışması! Toroğlu bakın ne dedi?

Galatasaray - Konyaspor maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Eski hakem Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı.

Konuk ekip Konyaspor, ilk dakikalarda Galatasaray kalesinde etkili oldu. Maçın 3. dakikasında korner kullanan Konyaspor, rakip ceza sahasında gol aradı. Bu korner sırasında ceza sahasında bulunan Mbaye Diagne topu uzaklaştırmaya çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular ise topun, Diagne'nin eline çarptığını dile getirdi. 

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonla ilgili olarak 'devam' kararı verdi. Galatasaray ile Konyaspor arasındaki bu pozisyon, sosyal medyada birçok tartışmaya yol açtı. Konyaspor'un korner pozisyonu, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

Toroğlu: Penaltı verilmedi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor'un penaltısının verilmediğini savundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yorumu:

"VAR, varsa bunlar için VAR. Bugün iki tane net penaltı verilmedi. Trabzonspor maçında Trabzonspor'un, Konyaspor'un penaltısı verilmedi. Türkiye'de bu işleri saklarsanız, bir yere varamazsınız. Hakemler konuşulmasın. Hadi buyurun. Bugün aynı zamanda Trabzonspor maçında da penaltı verilmedi. Konyaspor'un da net penaltısı verilmedi. VAR'ı kaldırın, hakemleri kaldırın. Maçları idare edin. Ne güzel ya. İstediğinizi yapacaksınız demek. Aklıma o geliyor. O zaman birileri, birilerinin istediklerini yapacaklar. 7-8-10 maç sonra ağır konuşmaya başlarsam kusura bakmayın."

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