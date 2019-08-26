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TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) 13 teknisyen, usta ve memur alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma) alınacak. 7'si terörle mücadelede yaralananlardan, 6'sı engelli statüsünde olanlar arasından gerçekleştirilecek alımlar için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun internet sayfası "www.tubitak.gov.tr" ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak. Müracaatlar İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

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