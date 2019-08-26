Bingöl ve Tunceli için lokal yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde lokal sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı bulutlu kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra lokal olarak yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Öteyandan rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği kaydedildi.