Selvi'den Erdoğan bombası: Gül Babacan ve Davutoğlu’nun özel dosyalarını açacak

Bir süredir kurulacağı konuşulan yeni parti ile ilgili kaleme aldığı yeni yazısında "Erdoğan'ın tek gündemi yeni kurulacak partiler" diyen Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun özel dosyalarını açacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıl dönümünde verdiği mesajları değerlendiren Selvi, "Erdoğan bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum" diyerek yeni döneme ilişkin şifreleri açıkladı.

Hürriyet'teki "Erdoğan yeni parti hakkında ne deşifre edecek?" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi şunları söyledi:

Erdoğan'ın sözleri

Erdoğan aslında bir boy aynası koydu. Erdoğan’ın ikinci mesajının adresi ise yeni parti kurma çalışmaları yürüten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelikti. Erdoğan, "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin" dedi.

"Özel dosyaları açacak"

Bu mesajın satır aralarının iyi okunması gerekiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Erdoğan’ın uzun süre kader birliği ettiği isimler.

Belli ki Erdoğan bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecek.

Şimdiye kadar hep onlar konuştu ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum. Bu başlığı kapatmadan önce sadece şunu söyleyeyim, önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın tek gündemi kurulacak olan yeni partiler olacak.

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