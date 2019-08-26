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Ahmet Davutoğlu 'insan içine çıkamazlar' dedi Fehmi Koru tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu 'insan içine çıkamazlar' dedi Fehmi Koru tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu'nun “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" çıkışına Ali Babacan'ın ekibine yakın isimlerden Fehmi Koru, tepki gösterdi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerden Ahmet Davutoğlu'nun son açıklaması siyaset dünyasını hareketlendirdi. Davutoğlu, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Gelin hafızanızı bir yoklayın: İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki dönem olarak yazılacaktır.”  ifadesi polemiğin fitilini ateşledi.

Başbakanlığın elinden alınmasını içine sindiremiyor

Ali Babacan'ın kuracağı söylenen parti ile ismi geçen Fehmi Koru da tartışmaya katıldı. Davutoğlu’nun derdinin kişisel bir hesaplaşma olduğunu savunan Koru, yazısında "Kendisinin göreve getirilmesini, partinin genel başkanlığı ile başbakanlığın önüne sunulmasını ‘hakkı’ olarak görüyor ve bir süre sonra aniden genel başkanlıkla birlikte başbakanlığın da elinden alınmasını içine sindiremiyor." ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'nun aksine Ali Babacan ve ekibinin ülke sorunlarına çözümler için yönetime talip olduklarını iddia eden Fehmi Koru, yazısını böyle tamamlıyor:

Gereksiz bir çıkış

"Bu farklı yaklaşımlara bakıldığında, “Neden farklı çatılar?” sorusunun cevabı kolayca alınabiliyor: İki girişim birbirinden çok farklı hedeflere sahip de ondan… 

Acaba üstü kapalı sözlerini açacak ve ‘defterler’de yazılı notlarını kamuoyuyla paylaşacak mı Ahmet Davutoğlu?

Yoksa ileride Türkiye Cumhuriyeti tarihini yazacaklara malzeme sağlamak gibi bir niyeti de yok ve o sözler bir yerlere mesaj olsun diye mi söylendi? İyi de neyin mesajı? Gereksiz bir çıkış ve büyük bir siyasi hata bu."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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