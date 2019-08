Beren Saat Kenan Doğulu boşandı mı fotoğraf bilmecesi

Beren Saat'in son günlerde şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde kara bulutlar dolanıyor. Hatta çiftin gizlice boşandıklarını söyleyenler bile var. İki taraftan henüz resmi bir açıklama gelmese de ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf günün konusu oldu.

Beren Saat yaptıkları, kafa karıştıran paylaşımları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile son günlerin en çok konuşulan ismi. Dillere destan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri tam gaz devam ediyor. Dizisi merakla beklenen Beren Saat'in özel hayatını da magazin basını çok yakından takip ediyor.

Eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Beren Saat evleri ayırmış ve kendine özel bir daire tutmuştu. Bu haberin ardından çiftin aralarının iyice açıldığı hatta gizlice boşandıkları bile iddia edilmişti.

İki tarafında sessiz kalması resmi bir açıklama yapmaması kafaları karıştırmış ayrılık iddialarını daha da güçlendirmişti.

Bugün ise bir magazin sitesinde paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Bu fotoğrafı isim vermeden paylaşan @magagenius sayfası altına şu notu düştü: “Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi ‘arkadaşız’ derler.”

Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerden yorum yağdı. Yorum yapanların bir çoğu ise o kişinin Beren Saat olduğunu iddia etti. Beren Saat'i saç şeklinden ve fiziğinden tanıyanlar ise bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yağdırdı.

İşte kriz çıkaran o paylaşıma yapılan yorumların bazıları..

- Dövmesinden tanıdım kesim Beren saat 🤔🤔

- Problemli evlilik ve saçlar Beren ?😈

- Yahu bu Beren Saat değil mi saçları aynı

- Beren Saat’e benzettim

- Herkes beren saat diyoorrrr

- Çok zayıf Beren Saat'in fiziği bu

- Beren saat arkadan çok net benziyor

- Beren Saat olması ihtimali yüksek. Ayrıca Maga Beren den hiç haz etmediğini yazmıştı daha önce.

İsimsiz yapılan paylaşım sonrası takipçilerin yaptığı yorumlar bu yönde. Fakat fotoğrafın gerçekte kime ait olduğu henüz açıklanmadı. Beren Saat'ten ise bu fotoğraf hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama gelmedi.

Fotoğrafta bir erkek samimi bir şekilde görünen çok ünlü artistin ismi açıklanmadı. Paylaşımı yapan ünlü magazin hesabı tarafından görseldeki kişi hakkında çok ünlü ve evliliğinde sorun yaşıyor denmesi akıllara ilk olarak Beren Saat'i getirdi.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolü ile hayran sayısını iyice katlayan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dillere destan bir düğünle evlenmişti.

Beren Saat 31 Mayıs'ta Kenan Doğulu’nun doğum günü için yaptığı paylaşımda 'oyun arkadaşımı kaybettim' diyerek uzun bir yazı yazmış ve aralarının açık olduğunu ima etmişti.

Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚