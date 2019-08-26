CHP'den HDP'ye kayyum ziyareti

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde görevinden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek için CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner Mardin’e gitti. Türk, CHP’nin bu ziyaretini anlamlı bulduğunu belirterek, teşekkür etti.

HDP'li belediyelere kayyum atanması sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Türk'ü arayıp üzüntüsünü dile getirmişti.