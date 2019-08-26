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İsmet Özçelik'ten kulisleri hareketlendiren iddialar: Erdoğan kılıcını çekti

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İsmet Özçelik'ten kulisleri hareketlendiren iddialar: Erdoğan kılıcını çekti

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, kaleme aldığı yeni yazısında 'ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu' belirterek "Erdoğan kılıcını çekti" ifadelerini kullandı.

Aydınlık gazetesi yazarı Özçelik, 'Ak Parti’de kılıçlar çekildi' başlıklı bugünkü yazısında öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD kararını vermiş. Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı. Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin.

"Ne gerekiyorsa yapacak"

Beştepe’den gelen bilgiler özetle şöyle: Erdoğan her şeyin farkında. Çerahatı patlatacak. Tehlikeyi büyümeden önleyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Kongre süreci öne çekildi. Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek.

Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'nu parti içinde bitirecek. Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.

Erdoğan kılıcını çekti

Erdoğan harekete geçti. Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti. Muhaliflerin fotoğraflarını sildi. ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için 'hain' dedi. Gerilimin daha da artacağının göstergesi.

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