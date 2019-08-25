Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

TRABZON'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile görüntülü bir görüşme yaptı. Akar'ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var. Onun için sizleri özellikle tebrik ediyorum, yavrunuzun gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.