Hacettepe Teknokent'ten 65 milyon dolarlık ihracat başarısı

Hacettepe Teknokent, ekonomik ve teknolojik anlamda rekabet düzeyini yükseltecek çalışmalarla öne çıkıyor. 244 firma ve 3 bin 984 personelin yer aldığı merkezde, toplamda 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmaların yapıldığı Hacettepe Teknokent'te, 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Genç girişimcilere kuluçka merkezlerinde çalışma ortamları sunularak, projelerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanan Teknokent'te, üniversite-sanayi iş birliği de üst düzeyde gerçekleştiriliyor.

Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak veya yeni kaynak oluşturmak amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam sağlanıyor. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesi teşvik ediliyor. Hacettepe Teknokent bünyesindeki "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi"nde de iş fikri olan adaylar, üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor.

AR-GE'de yüksek katma değer

Hacettepe Teknokent'te yüksek katma değerli Ar-Ge çalışmaları yürüten onlarca firmadan biri olan MS SPEKTRAL firması, yakın gözlem uydularına ve askeri sistemlere yönelik kamera tasarımı projelerinde çalışıyor. Bu kapsamda, şirketin toprak örüntülerindeki değişimleri ve yüzeye çıkmış kabloları belirleyerek mayın ve patlayıcı tespiti yapabilen "hiperspektral kamera" çalışmaları bulunuyor.