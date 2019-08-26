HABER /  YEREL

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki adam evin içinde silahla terör estirdi

Demirören Haber Ajansı
Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki adam evin içinde silahla terör estirdi

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun ruhsatlı silahıyla rastgele ateş etti. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, karı koca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, dün saat 12.40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Recep E., konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi 39 yaşındaki Feride E. 'nin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Feride E. eşine ait ruhsatlı silahla evin içinde rastgele ateş etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden Feride E. ve  Recep E. 'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 2 el ateş edildiği belirlendi.

Ekipler, daire içinde 2 boş kovan, 1 adet fişek bulurken, olayda kullanılan silaha el konuldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada çiftin 4 defa Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimine müracaatlarının olduğu tespit edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun tatili! Tartışmaya Gökçek de dahil oldu yeniden alevlendi
Ekrem İmamoğlu'nun tatili! Tartışmaya Gökçek de dahil oldu yeniden alevlendi
Ahmet Davutoğlu 'insan içine çıkamazlar' dedi Fehmi Koru tepki gösterdi
Ahmet Davutoğlu 'insan içine çıkamazlar' dedi Fehmi Koru tepki gösterdi
İsmet Özçelik'ten kulisleri hareketlendiren iddialar: Erdoğan kılıcını çekti
İsmet Özçelik'ten kulisleri hareketlendiren iddialar: Erdoğan kılıcını çekti
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı'ndan Davutoğlu'na çağrı! Açıklamalı
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı'ndan Davutoğlu'na çağrı! Açıklamalı
Bakan Ruhsar Pekcan'dan okul alışverişi yapacak ailelere uyarı
Bakan Ruhsar Pekcan'dan okul alışverişi yapacak ailelere uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin’de akıntıya kapılmıştı cesedi de Alanya’dan çıktı
Mersin’de akıntıya kapılmıştı cesedi de Alanya’dan çıktı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK bir darbe daha.. 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK bir darbe daha.. 3 terörist etkisiz hale getirildi
Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı 2019 son haber üzücü
Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı 2019 son haber üzücü
Karama'da 30 tonluk kaya iş makinesinin üzerine düştü
Karama'da 30 tonluk kaya iş makinesinin üzerine düştü
Denizli'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler
Denizli'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler
Beren Saat'in sevgilisi mi var fotoğraf çıktı kafalar karıştı
Beren Saat'in sevgilisi mi var fotoğraf çıktı kafalar karıştı
Yorumlar