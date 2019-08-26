Denizli'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? AFAD-Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler

Son dakika haberine göre Denizli'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 2.8 Kandilli Rasathanesi ise 3 olarak duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler...

Denizli'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. 08.32'de meydana gelen ve merkez üssü Bozkurt ilçesi olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.

SON DEPREMLER - AFAD

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