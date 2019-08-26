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Ekrem İmamoğlu'nun tatili! Tartışmaya Gökçek de dahil oldu yeniden alevlendi

Ekrem İmamoğlu'nun tatili! Tartışmaya Gökçek de dahil oldu yeniden alevlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilen tatiline ilişkin "23 yılda toplamda 15 gün tatil yaptım mı bilemiyorum" diye tweet atan Melih Gökçek'in yurt dışında 425, yurt içinde ise 222 gün izin kullandığı öne sürülüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra iki kez tatile çıkmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Gökçek, Twitter'dan konuya ilişkin "23 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Bayramların tamamında çocuklara oyuncak dağıtıp onları sevindirdim. 23 yılda toplamda 15 gün tatil yaptım mı bilemiyorum. Bu ne özgüven, halkı umursamazlık, pes doğrusu… Cumhurbaşkanı adayıymış. Siz ona da oy verirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında 425 yurt içinde ise 222 gün izin"

Yaptığı paylaşım sonrası Gökçek'in 1995 yılından görevden ayrılana dek yurt dışında 425 yurt içinde ise 222 gün izin kullandığı ve bu rakamlara hafta sonu ve bayram izinlerinin dahil olmadığı iddiası gündeme geldi.

"İstanbul’u sel bastı, beyefendi tatilde"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu’nu, "İstanbul’u sel bastı, beyefendi tatilde. Ben başbakanlığımda da, cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım" sözleriyle eleştirdi.

İmamoğlu’ndan yanıt

İmamoğlu ise, "Tatille ilgili göndermeler ne yazık ki, bitmiyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanının katılması çok enteresan. 25 yıldır birçok defa ne yazık ki, ölümcül seller yaşandı, onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne, 40 günlük süre içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak bu şekilde vatandaşa şikayet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı" diyerek yanıt verdi.

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