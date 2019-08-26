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Mersin’de akıntıya kapılmıştı cesedi de Alanya’dan çıktı

Mersin’de akıntıya kapılmıştı cesedi de Alanya’dan çıktı

ANTALYA’da denizde bulunan erkek cesedinin, 5 gün önce Mersin'in Anamur ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde sahile gelerek denize giren bir vatandaş, kıyıya vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 50 yaşında olduğu tahmin edilen cesette inceme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Denizde kaybolmuştu

Yapılan tespitler sonucu cesedin, 23 Ağustos tarihinde Alanya Marina açıklarında cansız bedeni bulunan Fazilet Bal'la birlikte 20 Ağustos günü Mersin'in Anamur ilçesi Ören Mahallesi'ndeki plaja gelen ve denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan Ayhan Şeker'e (49) ait olduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlanan Şeker’in cenazesi yakınları tarafından defni için memleketi Anamur'a götürüldü. 

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