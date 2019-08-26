Emine Bulut cinayetinin ardından Aşk Ağlatır dizisine tepki yağdı!



“Kadınların canı bu kadar mı ucuz?"

Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan görüntülerin ardından neredeyse her bölümünde kadına şiddete yer verilen dizilere tepkiler büyümeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Alkole, sigaraya sansür uygulayan RTÜK, nedense kadına şiddeti meşrulaştıran TV dizilerine dokunmuyor. Kadınların canı bu kadar ucuz” dedi.