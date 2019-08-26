Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK bir darbe daha.. 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.