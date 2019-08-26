Sabancı Holding'ten bir satış daha! En büyük şirketini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin %57.9’una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding açıklamayı bu sabah KAP’a yaptı. Şiketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

Sabancı Holding Temsa İş Makinaları'nı da satmıştı

Sabancı Holding geçtiğimiz günlerde de Temsa İş Makinaları’nın yüzde 41’ini diğer ortak Japon Marubeni’ye satmıştı. Japonlar şirkette çoğunluğa sahip olmuştu.

Sabancı Holding hakkında

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye'nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir.

Sabancı Topluluğu, hemen hemen tamamı faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 65 şirketten oluşmaktadır. Sabancı Topluluğu'nun temel ilgi alanları, bankacılık ve sigortacılığı kapsayan Finansal Hizmetler, Gıda ve Perakendecilik, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv, Kimya ve Dış Ticaret, Çimento, Tekstil, Enerji, Kağıt ve Ambalaj Malzemeleri, Turizm ile Bilgi Teknolojileri'dir. Sabancı Holding'in kendi hisseleri hariç, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 13 şirkette iştiraki bulunmaktadır.