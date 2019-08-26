Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumdan sonra 8 HDP'li meclis üyesi görevden alındı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atayan İçişleri Bakanlığı, Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesini görevden aldı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesini görevden aldı.

İçişleri Bakanlığınca, Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'in, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verildi.

Belediye meclis üyesi 8 kişinin "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı 19 Ağustos'ta HDP'li 3 büyükşehir belediyeye kayyum ataması yapılmıştı. Bunlarda biri olan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması sonrası yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.

Bilmez, ilk açıklamasında şunları söylemişti:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamen Van halkının mahalli müşterek hizmetlerine sunulacak. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."