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Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!

Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!

Birinci kaleci olarak sadece Loris Karius'un bulunması, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Yönetim, Başakşehirli Volkan Babacan'ı takas yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.

Tolga Zengin'le yolların ayrılmasının ardından kalesine yerli bir isim kazandırmak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan'ı gündemine almıştı.

31 yaşındaki Volkan Babacan için İstanbul temsilcisiyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, son olarak bu isim için takas formülünü devreye soktuğu ortaya çıktı.

Takas yöntemiyle alınabilir
Kara Kartal'ın, milli kaleci için takımın Şilili stoperi Enzo Roco'yu takasta önerdiği bildirildi.

enzo roco

Başakşehir'de son dönemde formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan'ın da Beşiktaş'a transferine olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi.

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