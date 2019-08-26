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Ali Babacan kararını açıkladı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte parti kuracak mı?

Ali Babacan kararını açıkladı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte parti kuracak mı?

Ahmet Davutoğlu'nun geçen günlerde terörle ilgili yaptığı açıklamalar gündemi meşgul ederken Ali Babacan cephesinden yeni bir haber geldi. Başından beridir Davutoğlu'yla birlikte parti kurup kurmayacağı merak edilen Babacan kesin kararını verdi.

AK Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan ve 8 Temmuz'da partisinden istifa ederek yeni bir siyasi oluşum için yola çıkan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı.

Ali Babacan, yeni parti çalışmalarına hız verirken yeni kuracağı partisi için Ankara’da geniş bir bina baktığı belirtildi. 8 Temmuz'dan itibaren ağırlıklı olarak Ankara’da vaktini geçiren ve farklı kesimlerden insanlarla görüşmelerde bulunan Babacan’a, partisi için isim ve amblem çalışması sunulduğu ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Siyaset yapma anlayışlarımız farklı

Yeni Akit'in haberine göre Babacan’a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, birçok sebepten ve özellikle siyaset yapma anlayışlarındaki farklılıklardan dolayı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyeceğini yakın çevresine açıkladığı, son günlerde parti isimleriyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını çözecek bir politika üzerinde çalışıldığını belirttiler.

Görüşmeleri bu isimler yapıyor

Parti’nin kadro oluşumuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, kendilerine çeşitli araştırma kuruluşları tarafından yapılan anketlerin de sunulduğunu ifade ettiler. Farklı siyasi gelenekten gelen insanlarla görüşmeleri genelde aralarında eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı belirtildi.

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