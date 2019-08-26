Meteoroloji'den son dakika uyarı! Bu iller dikkat
Hava sıcaklığının yüksek olacağı belirtilen Marmara ile Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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