TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var

1 Ağustos tarihinde açıklanan YAŞ kararlarının ardından TSK'da görev yapan 5 general istifa etti. İstifa edenler arasında, YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’ten sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı da var.

5 komutanın istifa haberi ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayınlandı. Haberi T24'e doğrulayan kaynaklar istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğunu vurgularken, İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'dan ayrıldığına dikkat çekti. TSK'dan istifa eden komutanlar ve YAŞ kararlarının ardından atandıkları bölgeler şöyle:

– Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:

YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı / Adana

– Tuğg. Recep Özdemir

YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

– Tuğg. Ömer Faruk Özdemir

YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara

YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova

– Tuğg. Uğur Bülend Acarbay

YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Kilis – Eybeyli

– Tuğg. Ertuğrul Sağlam

YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutan Yrd. / Adana

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan istifalara ilişkin "TSK 'da 5 general istifa etti. 4’ü Suriye'de faaliyet gösteren birimlere yeni atanmış subaylar. Bu, yalnızca silahlı kuvvetlerde suların durulmadığını ve Akar'a karşı bir direnç olduğunu göstermiyor aynı zamanda Suriye, Türk generaller arasında kariyer bitirici ve ‘boş’ olanın doldurulduğu bir yer olarak görülüyor" yorumunu yaptı.