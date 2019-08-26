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5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi

5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Erzincan'da son dakika açıklamalar geldi. Hulusi Akar, S-400'ler, Suriye ve istifa ettiği iddia edilen 5 general hakkında önemli bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte birliklerde inceleme ve denetimlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. 

İstifa eden generaller

Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından 5 generalin emeklilik dilekçesi vererek TSK’dan ayrılma talebinde bulundukları iddia edilmişti. İddialarla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan açıklama geldi.

Bakan Akar şunları söyledi:
-“Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu? Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider”.

S-400’lerin bataryaları yarın geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca Rusya’dan satın alınan hava savunmam sistemi S-400 füzeleri ile ilgili de konuştu. Akar “İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak.” dedi.

Ortak devriye çalışmaları

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de açıklama yapan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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