Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak

Trabzon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla cazibe merkezleri arasına alındı. Bakan Varank önemli haberi açıkladı. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'un Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını ifade etti. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla resmen ilan edildiğini de belirten Bakan Varank, Arsin'de 278 hektarlık alanda kurulacak olan Yatırım Adası'nın tamamının faaliyete geçmesiyle doğrudan 7, dolaylı olarak da 25 bin kişiye iş imkanı doğacağını açıkladı.

Bakan Varank, Trabzon'a iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki her bir projenin takipçisi olduğunu belirten Bakan Varank müjdeleri tek tek verdi.

Şu an 4 projemize destek sağlıyoruz

Varank ''Yatırım ortamını canlandırmak, üretimi ve istihdamı artırmak için Trabzon’u Cazibe Merkezleri Programı kapsamına aldık. Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefimizde Trabzon’u bir marka haline getireceğiz. Bu doğrultuda şu an 4 projemize destek sağlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Trabzon Yatırım Adası Projesi

Bakan Varank, "İkinci müjdemiz, proje fikrinin ortaya atıldığı günden bu yana Trabzonluların heyecanla hayata geçirilmesini beklediği bir proje, Trabzon Yatırım Adası Projesi. Son Trabzon ziyaretimizde bu konudaki tüm adımları hızla atacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün Trabzon’a bu müjdeyle geldik.

25 bin kişiye iş imkanı doğacak

Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi resmen ilan edildi. Arsin’de 278 hektarlık alanda deniz dolgusu üzerine kuracağımız Yatırım Adası’nın tamamı faaliyete geçtiğinde doğrudan 7, dolaylı olarak da 25 bin kişiye iş imkanı doğacak. Trabzon’a çağ atlatacak bu projenin en büyük destekçisi olan başta Ticaret Sanayi Odamız olmak üzere Arsin Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, milletvekillerimize ve bakan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İmkanları seferber etmeye devam edeceğiz

Yatırımların takipçisi olacaklarını belirten Bakan Varank, "Bundan sonra yatırım adasının altyapı ve üst yapı inşaatlarından yatırımların bu alana yönlendirilmesine kadar yine tüm süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Trabzon için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Trabzon büyüyecek ki Karadeniz büyüsün, Türkiye büyüsün" şeklinde konuştu.