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Denizli'de 50 lira yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
Denizli'de 50 lira yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı yaşamını yitirdi

DENİZLİ'de, 50 lira borç yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki Emirhan Acarlı yaşamını yitirirken, arkadaşı 19 yaşındaki Samet Türkkan yaralandı. Olayı gerçekleştiği öne sürülen 17 yaşındaki H.D.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. H.D. (17) ile Emirhan Acarlı ve arkadaşı Samet Türkkan arasında, 50 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.D. daha önce 50 lira borç verdiğini iddia ettiği Acarlı ve Türkkan'dan alacağını istedi. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.D. yanında taşıdığı bıçakla Acarlı'yı karnından, Türkkan'ı ise bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acarlı ve Türkkan'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Acarlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkkan'ın sağlık durumunun ise ağır olmadığı öğrenildi. Kaçan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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