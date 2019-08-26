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İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti

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İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 28 şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapıldı. Öte yandan ne kadar maaş alacakları da belli oldu.

Yönetim kurulu başkanına aylık net 14 bin 200 TL, Yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 8 bin 950 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine karar verildi.

Belediye İktisadi Teşebbüsü (BİT) olarak da adlandırılan, İBB şirketlerinin pek çoğunda 21 Mart 2020’ye kadar görev yapacak yeni üyelerle ilgili yönetim kurulu kararları Ticaret Sicil gazetesinde yayımlandı.

İGDAŞ'a atamalar

Bir milyar 420 milyon TL sermayeli İGDAŞ’a, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yönetim kurulu başkanı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli yönetim kurulu başkan yardımcısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu yönetim kurulu başkan yardımcısı, Koç Üniversitesinden Zeynep Neyza Akçabay yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

KİPTAŞ'a atamalar

İBB’nin ikinci önemli şirketi 422 milyon 249 bin 861 TL sermayeli KİPTAŞ’ta ise İGDAŞ’a yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem, Şişli KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkan yardımcılıklarına ise İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, önceki yönetim zamanında İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olan ve görevinden istifa eden Cafer Sezgin getirildi. KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ali Kurt da, yeni yönetim kurulu üyesi oldu.

İBB, geçmiş yönetimler zamanında da üst düzey bürokratları İGDAŞ yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İGDAŞ yönetim kurulu başkanlığı görevini eski Genel Sekreter Hayri Baraçlı yürütüyordu. 

Düzenli 'Huzur hakkı' ödemesi

İBB’nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'Huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor. Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor:

Yönetim kurulu başkanına aylık net 14 bin 200 TL, yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 8 bin 950 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi.

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