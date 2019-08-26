Görsel şölen! Kum zambağını koparana 48 bin 625 lira ceza kesilecek
BODRUM'da, ağustos ayıyla birlikte açmaya başlayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparan kişilere 48 bin 625 lira para cezası kesilecek.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı', ağustos ayının ortalarından itibaren Bodrum'da yüzünü gösterdi.
48 bin 625 lira ceza
Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının çiçek açması meraklıların dikkatini çekti. Akyarlar Mahallesi Fener Burnu Mevkii'nde büyüyen kum zambaklarını koparmanın veya doğal ortamlarına zarar vermenin cezasının, 48 bin 625 lira olduğu açıklandı.
Görsel zenginlik
Beyaz çiçekleriyle görsel zenginlik yaratan kum zambaklarının bu yıl, geçen senelere göre daha geniş alanda açtığı görüldü.
Çevrecilerden uyarı
Bodrum Belediyesi tarafından çevresi demir korkuluk ile çevrilen kum zambaklarının korunmasını isteyen çevreciler, vatandaşların fotoğraf çekmek için bile yanına gittiklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.