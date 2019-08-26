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Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti

Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook, Manchester United'ın yıldız futbolcuları Paul Pogba ve Marcus Rashford'a yönelik ırkçılık tartışmaları konusunda kulüp yetkilileri ile bir araya gelme kararı aldı.

Twitter'ın ardından yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan Facebook da, İngiltere'deki ırkçılık tartışmaları konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

Manchester United'ın, Facebook yetkilileri ile de görüşerek internet üzerinden yapılan ırkçılıklara proaktif çözümler üretme amacında olduğu belirtiliyor.

Penaltı kaçırınca ırkçı saldırı başladı
İngiliz yıldız Marcus Rashford geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan Crystal Palace maçında kaçırdığı penaltının ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. 

Pogba da aynı şekilde
Fransız yıldız Paul Pogba da bir önceki hafta Wolverhampton'a karşı kullandığı penaltıyı gole çevirememesinin ardından sosyal medyadan çeşitli ırkçı mesajlar almıştı. 

rashford

Atalarım acı çekti
Futbol için Kendisinin ve takım arkadaşı Rashford'ın uğradığı ırkçı saldırılar karşısında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Pogba; "Atalarım ve ebeveynlerim neslimin bugün özgürce çalışabilmesi, otobüse binebilmesi ve futbol oynayabilmesi için acı çekti. Irkçı saldırlar cehaletten gelir. Bu saldırılar beni daha da güçlendirir ve gelecek nesil için savaşmaya motive eder." ifadelerini kullanmıştı. 

Yüzde 43 artış gösterdi
Kick It Out adlı ırkçılık karşıtı kuruluşun Temmuz 2019 raporuna göre, geçen yıl İngiltere üzerindeki ırkçı saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 43 artış göstererek 274'e çıkmış durumda. 

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