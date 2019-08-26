HABER /  EKONOMİ

Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü

İnternet Haber
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü

Gram altın 316,7 lirayla tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Altın şu sıralar 285 liradan, çeyrek altın 468 lira, cumhuriyet altını ise bin 910 liradan işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü dolar/TL'de yatay bir seyir izlenmesine rağmen altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,97 artarak günü 283,2 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında işlemlerin sığ olduğu saatlerde dolar/TL'nin sert hareketle yaklaşık son bir yılın zirvesini görmesinin etkisiyle gram altın da tarihin en yüksek seviyesi olan 316,7 liraya çıktı.

285 liradan işlem görüyor

Sabah saatlerinde dolar/TL'nin tekrar 5,80 seviyelerinde dengelenmesiyle gerileyen gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 285 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, cumhuriyet altını bin 910 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle bin 531 dolardan alıcı buluyor.

"Ons altında bin 525 dolar direnç konumunda"

Analistler, bugün ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 525 doların destek, bin 545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

İlgili Haberler
Gece 6,38'e fırlayan dolar/TL'de sert düşüş
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Görsel şölen! Kum zambağını koparana 48 bin 625 lira ceza kesilecek
Foto Galeri Görsel şölen! Kum zambağını koparana 48 bin 625 lira ceza kesilecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti
İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
Ali Babacan kararını açıkladı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte parti kuracak mı?
Ali Babacan kararını açıkladı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte parti kuracak mı?
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 hangi güne denk geliyor?
Donald Trump Çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yeniden yükseltti
Donald Trump Çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yeniden yükseltti
Cengiz Ünder açılışı yaptı ama Roma beraberliğe razı geldi
Cengiz Ünder açılışı yaptı ama Roma beraberliğe razı geldi
Bilecik'te 13 yaşındaki kızı arabasına götürüp taciz eden şahıs tutuklandı
Bilecik'te 13 yaşındaki kızı arabasına götürüp taciz eden şahıs tutuklandı
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar 3 yorum