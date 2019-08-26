Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı

Kazada sürücü Mustafa Aslan, eşi Gazal Aslan (45), kızı Merve Dilan Aslan (26) ve oğlu Enes Aslan yaralandı. Yaralı Enes Aslan, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.