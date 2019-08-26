Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY'da akraba ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu 22 yaşındaki Enes Aslan yaşamını yitirirken, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı - Sayfa 1

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun  62’nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan (55) yönetimindeki 44 LF 55  plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 

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Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı - Sayfa 2

Kazada sürücü Mustafa Aslan, eşi Gazal Aslan (45), kızı Merve Dilan Aslan (26) ve oğlu Enes Aslan yaralandı. Yaralı Enes Aslan, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. 

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Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı - Sayfa 3

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Aksaray'da akraba ziyareti dönüşünde feci kaza : 1 ölü, 3 yaralı - Sayfa 4

Tedavi altına alınan yaralılardan Merve Dilan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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