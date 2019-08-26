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Galatasaray'ın yıldızına Al Nasr kancası! Bütçeyi toparlamak için gidebilir

Galatasaray'ın yıldızına Al Nasr kancası! Bütçeyi toparlamak için gidebilir

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr, Galatasaray'ın 33 yaşındaki tecrübeli Hollandalı futbolcusu Ryan Donk için harekete geçti.

Ligin ilk iki haftasında yalnızca 1 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, kadrosunu netleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosuna kattığı oyunculardan sonra Finansal Fair Play sıkıntısına düşmek istemeyen sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir teklif geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1.9 milyon euro eksi bakiyede olan ve FFP kurallarına uymak adına bu ücreti sıfırlaması gereken Galatasaray'da Ryan Donk'a Ortadoğu'dan talip geldi.

Al Nasr'dan teklif
Ryan Babel'in Galatasaray'a transferinde rol oynayan Menajer Winny Haatrecht, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'dan Ryan Donk için teklif getirdi.

ryan donk

En az 2 milyon euro
Ryan Donk'u takımdan göndermeyi düşünmeyen Galatasaray'ın, buna rağmen transferin son gününe kadar bütçeyi dengeleyememesi durumunda Hollandalı futbolcu için 2 milyon euro üstünde gelecek teklifleri kabul edebileceği konuşuluyor.

Galatasaray, FFP kuralları gereği 1.9 milyon euro'luk açığını kapatamazsa Christian Luyindama'yı UEFA kadrosuna yazamayacak ve Kongolu stoper Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.

ryan donk

Sezon sonu sözleşmesi bitiyor
2016'nın Ocak ayında Kasımpaşa'dan 2.5 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Ryan Donk zaman zaman stoper zaman zaman ise defansif orta saha rolünde görev yapıyor.

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