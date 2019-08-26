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Bursaspor'un genç yıldızı Muhammed Şengezer'e dev talip! Tam 16 milyon TL deniyor

Bursaspor'un genç yıldızı Muhammed Şengezer'e dev talip! Tam 16 milyon TL deniyor

22 yaşındaki yetenekli kaleci Muhammed Şengezer'e İspanya'nın Levante Kulübü talip oldu. Yapılacak görüşme öncesinde Bursaspor'un tek ödemede 16 milyon lira ve sonraki satıştan yüzde 30 pay talebi bulunuyor.

Bursaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Muhammed Şengezer ile İspanya’nın Levante Kulübü yakından ilgileniyor.

Türkiye’den de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in gündeminde yer alan kaleci için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Levante Sportif Direktörü Manolo Salvador ile İtalya’da bir araya gelecek.

16 milyon TL istiyor
Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Bursaspor Kulübü, Muhammed Şengezer için tek ödemede 16 milyon lira talep ederken, bunun yanı sıra Şengezer’in sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor.

Özellikle ilgileniyor
Geçen sezon İspanya LaLiga’yı 15’inci sırada bitiren ve kalecileri Oier Olazabal ile Aitor Fernandez ikilisinden dilediği verimi alamayan Levante’nin kaleci transferinde Şengezer isminde durduğu İspanyol basını tarafından da ifade ediliyor.

Milli takım çağırdı
22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor’un bu sezon ligde oynadığı iki maçın da kadrosuna dahil edilmedi.

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