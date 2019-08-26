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Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti şöför gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti şöför gözaltına alındı

 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün açık olan kapısından yola düşen kadının ölmesiyle ilgili gözaltına alınan şoför, adliyeye sevk edildi. 

Olay, 7 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Nafiye Şahin, kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki 41 J 3237 plakalı özel yolcu minibüsüne bindi. Sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için aracın içinde yürürken dengesini kaybeden Şahin, açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralanan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 gün yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü tekrar gözaltına alındı

Olay günü gözaltına alınan sürücü O.Ş. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.Ş.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Şahin’in hayatını kaybetmesi sonrasında ise savcılık tarafından sürücü O.Ş. hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan O.Ş., Gölcük İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. O.Ş. işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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