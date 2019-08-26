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Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi

Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler...

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. Değişen MEB yönetmeliği sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri bir bir açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak,  66 aylık olanlar ilkokula başlayacak mı, ana sınıfı kayıtları kaç yaşında başlayacak? İşte merak edilenler...

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.

ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU: Ana sınıflarına kayıt dönemi ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır. (10 Temmuz 2019 değişikliğine göre bakınız)

* Bu hükme göre 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır.
* Boşluk kalması halinde 45 - 56 ay arasında ki  çocukların kaydı da yapılabilir. Ancak bunun için boş yer kalması gereklidir. 
Açıklama : Ay hesaplamasında Eylül ayının sonu baz alınmaktadır.

Örneğin

* 2019 - 2020  öğretim yılı için kayıt yaptıracaksanız eğer, 2019 Eylül ayının sonu itibari ile ayını tamamlayan çocukların kaydı alınacaktır. 

* Ana sınıflarına kayıt yaptırılırken ilk olarak 57 ayını tamamlayan çocuklardan başlanılır. En büyük yaş grubu ise 69 ayını tamamlamayan çocuklara kadardır. Ancak sınıfta boş yer kalması halinde 45 aya kadar öğrenci alınabilir.
* Ayrıca İlkokul çağına gelen 69 - 70 - 71 aylık çocukların 1 yıl erteleme hakları vardır. Bu çocuklarda ana sınıfına kayıt olabilir. Ayrıca bu çocuklar daha önce ana sınıfına gitmemiş iseler öncelik tanınır. 

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 ANASINIFI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bu sene ana sınıfına başlayacak olan öğrenciler için ön kayıtta öğrenci velilerinden istenen belgeler aşağıdaki gibidir. (Bu belgeler okulların durumuna göre değişiklik gösterebilir)

*Ana sınıfı, Anaokulu Ön Kayıt için Gerekli Olan Belgeler:
*Öğrenci Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi
*Öğrenci Velisi Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi
**Nüfus Kayıt Örneği
Öğrenci Fotoğrafı
*Aşı karnesi
*Ana sınıfı Ön Kayıt Başvuru Formu (Okuldan Verilecek)
*Kırtasiye malzemeleri

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